4,5-latek nie żyje, policja podejrzewała zatrucie pokarmowe. Sanepid: próbki nie wykazały nieprawidłowości

Są wyniki próbek żywności i wody z domu w Wygnanowie pod Opocznem (Łódzkie), w którym na początku lutego zmarł 4,5-letni chłopiec, a jego matka i rodzeństwo trafili do szpitali. Jak poinformował rzecznik sanepidu w Łodzi, "przeprowadzone badania nie wykazały nieprawidłowości". Prokuratura czeka na wyniki badań histopatologicznych i toksykologicznych. Na ich podstawie biegły ma określić przyczynę zgonu dziecka. Wcześniej policja informowała, że w domu mogło dojść do zatrucia pokarmowego.

Do zdarzenia doszło 8 lutego rano w miejscowości Wygnanów. - Dostaliśmy zgłoszenie, że zmarł 4,5-letni chłopiec, niestety potwierdziliśmy tę informację. Do szpitala w Opocznie trafiała 38-letnia kobieta i ośmioletnia córka. Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala w Łodzi został zabrany 13-letni chłopiec - informowała wówczas asp. szt. Barbara Stępień z policji Opocznie. Policjanci wstępnie informowali, że mogło dojść do zatrucia pokarmowego. Próbki żywności i wody pobrał sanepid.