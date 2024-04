Mimo wygranej Prawa i Sprawiedliwości, wszystko na to wskazuje, że to Koalicja 15 października odbije sejmik województwa łódzkiego. Po zliczeniu wszystkich głosów wynika, że to przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy będą mieli jednego radnego więcej niż PiS.

Po zliczeniu stu procent głosów do sejmiku województwa łódzkiego wiadomo, że zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 37,56 procent poparcia. Oznacza to, że w sejmiku zasiądzie 16 radnych z PiS. Drugi wynik uzyskała Koalicja Obywatelska, na którą głos oddało 30,41 procent wyborców. Do sejmiku wprowadzi więc 12 radnych. Czterech radnych w sejmiku zasiądzie z ramienia Trzeciej Drogi, która uzyskała w województwie łódzkim poparcie na poziomie 14,21 procent. Jednego radnego do sejmiku województwa łódzkiego wprowadzi też Lewica. Jej wynik to 6,35 procent poparcia.

Wyniki wskazują na to, że Prawo i Sprawiedliwość, które rządzi sejmikiem od 2018 roku, straci władze, którą utrzymywała przez pięć lat różnicą tylko jednego radnego. Teraz może być podobnie, tylko w drugą stronę. KO, Trzecia Droga i Lewica mają wspólnie o jeden mandat więcej od PiS.

"Województwo łódzkie będzie miało Koalicję 15 października"

Reporter TVN24, Piotr Borowski zapytał łódzkiego posła Koalicji Obywatelskiej czy w sejmiku powstanie nowa koalicja. Dariusz Joński odpowiedział, że raczej tak, ale wszystko zależy od rozmów. - Pamiętam pięć lat temu - 17 do 16 dla PiS-u. Jednym mandatem przegraliśmy i wtedy Kaczyński w teczce przywiózł pana Schreibera, który nawet nie był radnym, został marszałkiem. Ten dzień został nazwany Black Friday, on został marszałkiem i nic nie wiedział o tym województwie. Ale teraz jest w drugą stronę, tym razem my mamy 17, a PiS ma 16 mandatów i oczywiście nie wyobrażam sobie, żeby ktoś mógł przejść na drugą stronę - mówił Joński. - Będziemy pilnować tego do końca, bo dostałem informację, że pan marszałek się zaangażował i próbuje - poprzez radnych, jak i sam wykonuje telefony, żeby kogoś przekonać z tej siedemnastki do siebie - ale nic z tych rzeczy, województwo łódzkie będzie miało Koalicję 15 Października - podkreślił Dariusz Joński. Jeżeli KO, Trzecia Droga i Lewica ostatecznie się dogadają, nowym marszałkiem województwa łódzkiego zostanie - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - Joanna Skrzydlewska.

