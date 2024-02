Cztery kobiety powalczą o stanowisko prezydentki Łodzi

Do niedawna znanych tylko było troje kandydatów, którzy będą walczyć o fotel prezydenta Łodzi w kwietniowych wyborach samorządowych. To rządząca Łodzią od 2010 roku prezydent Hanna Zdanowska, kandydatka Koalicji Obywatelskiej, radna miejska Małgorzata Niewiadomska-Cudak i ekonomista dr Janusz Wdzięczak, reprezentujący Komitet Wyborczy Energia Łodzi, szef Partii Piratów w Polsce.

Klaudia Domagała kandydatką Konfederacji na prezydenta Łodzi

Konfederacja podczas zorganizowanej w czwartek konferencji prasowej ogłosiła kandydata na prezydenta, radnych miejskich i radnych sejmikowych. O fotel prezydenta powalczy pochodząca z Częstochowy, ale mieszkająca od 15 lat w Łodzi 34-letnia Klaudia Domagała. - To nie był mój pomysł, zostało mi to zaproponowane. Nie boję się wyzwań i wiem, że będzie to trudne starcie. Mój plan jest taki, żeby działać na długie lata, a to jest mój kolejny krok - powiedziała w rozmowie z tvn24.pl Domagała. Dodała, że na spotkaniu z dziennikarzami nie informowała o swoich założeniach wyborczych. - Będziemy o tym mówić podczas kampanii, na razie ogłosiliśmy naszych kandydatów - przekazała.