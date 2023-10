To miała być "Polska w pigułce". Wynik zupełnie inny niż w prawyborach

Wieruszów ma około 14 tysięcy mieszkańców. Miasto wciśnięte jest w południowo-zachodnie rubieże województwa łódzkiego. Do stolicy województwa jest stąd aż 126 kilometrów. Do Wrocławia nieco bliżej, ale ciągle ponad 100 kilometrów. Do Poznania trzeba jechać 180, a do Częstochowy - około 113 kilometrów.