Gdzie głosować w Łodzi? Znajdź swój lokal wyborczy

W najbliższą niedzielę, 15 października, odbędą się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. W Łodzi są 322 obwodowe komisje wyborcze, a głosy będzie można oddać w godzinach od 7 do 21. Władze miasta zdecydowały, że nie będzie bezpłatnej komunikacji, ale na transport do lokali wyborczych będą mogły liczyć osoby niepełnosprawne.

Każdy wyborca otrzyma trzy karty do głosowania: listę kandydatów do Sejmu, listę kandydatów do Senatu oraz listę tematów referendum. Aby oddać ważny głos przy wybranym kandydacie należy postawić znak X. Lokale wyborcze w całej Polsce lokale będą czynne od godziny 7 rano do 21 wieczorem.