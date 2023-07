Runął strop w budynku gospodarczym. Straż pożarna: zginęło 139 świń

czytaj dalej

Mamy sytuację skandaliczną, dlatego że wobec kontrolerów było prowadzone postępowanie sprawdzające (dotyczące) dopuszczenia do certyfikatów tajemnic państwowych - mówił w "Jeden na jeden" o kontroli NIK w sprawie rakiety, która spadła pod Bydgoszczą Marian Banaś. Jak zapowiedział, zostanie złożone zawiadomienie do prokuratury. Banaś w programie pytany był między innymi o kontrole willi plus, Polskiego Ładu, Trybunału Konstytucyjnego oraz Spółek Skarbu Państwa.