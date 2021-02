Złote Serduszko numer 1 wylicytował po raz trzeci. "Byłem gotowy na walkę do końca"

Po wczorajszym, 29. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już wiadomo, że do dwóch serduszek numer 1 dołączy kolejne - już trzecie.

Licytował - jak zawsze - właściciel firmy Jarosław Peczka. - To są zawsze duże emocje. Byłem gotowy na walkę do końca. Skończyło się sukcesem - cieszy się rozmówca tvn24.pl.

Dobro, które wraca

Zwycięzca licytacji, którego można bez przesady nazwać kolekcjonerem Złotych Serduszek, przyznaje, że Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy wspiera od zawsze. Ale z wyjątkową determinacją robi to od momentu, kiedy pomocy potrzebował jego syn, Miłosz. - Kiedy człowiek jest zdrowy, to nie myśli o takich sprawach. Kiedy jednak los sprawi, że trzeba korzystać z pomocy służby zdrowia, to jak na dłoni widać, ile cały system zawdzięcza Orkiestrze - mówi.