Policjanci zatrzymali kłusownika Źródło: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

Strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej i Straży Leśnej podczas wspólnego patrolu 19 stycznia, ujawnili urządzenia kłusownicze zamontowane na ścieżce migracji zwierzyny leśnej. Żeby ustalić sprawcę, usunęli wnyki i założyli monitoring.

Dwa miesiące później - 23 marca, na terenie lasu w okolicach miejscowości Polichno, strażnik leśny Nadleśnictwa Piotrków znalazł ponownie zastawione wnyki.

Nadleśnictwo o fakcie założenia wnyków poinformowało policjantów z Wolborza. - Na miejscu funkcjonariusze wykonali oględziny, zabezpieczając pętle z drutu stalowego. Na podstawie zapisów z monitoringu ustalono sprawcę przestępstwa. Jeszcze tego samego dnia zatrzymano 76-letniego mieszkańca gminy Wolbórz. Mężczyzna usłyszał już zarzut zakładania urządzeń kłusowniczych w celu pozyskania zwierzyny. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara 5 lat pozbawienia wolności - poinformowała mł. asp. Edyta Daroch z Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Mężczyzna zakładał stalowe wnyki w lesie pod Piotrkowem Trybunalskim Źródło: KMP w Piotrkowie Trybunalskim

I przypomniała, że w styczniu we wnyki został złapany wilk. - Zwierzę z powodu obrażeń musiało zostać uśpione. Wnyki to nielegalne, kłusownicze pułapki w formie pętli z drutu lub stalowej linki, zastawiane na przesmykach zwierzyny. Zwierzę wchodząc w pętlę, zaciska ją na szyi lub tułowiu, co powoduje długą śmierć w męczarniach - podsumowała policjantka.