Trwa zbieranie dowodów po to, żeby stworzyć podstawy do oskarżenia prokuratorskiego wobec prawdopodobnie wielu osób funkcjonujących w kierownictwie resortu sprawiedliwości - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 były premier, a obecnie europoseł Włodzimierz Cimoszewicz. Odniósł się do działań służb w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. - Na moje współczucie oni liczyć nie mogą - dodał.