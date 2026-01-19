"Tatuś bawi się w chowanego". Dziecko pokazało, gdzie ukrył się skazany

Do zdarzenia doszło w gminie Wola Krzysztoporska pod Piotrkowem Trybunalskim Źródło: Google Maps

Poszukiwany 35-latek przebywał w domu na wsi pod Wolą Krzysztoporską. Młodszy aspirant Edyta Daroch mówi, że funkcjonariusze początkowo rozmawiali z 35-letnią partnerką mężczyzny. - Kobieta oświadczyła, że poszukiwanego nie ma w domu. Po chwili w pomieszczeniu pojawiło się sześcioletnie dziecko mówiąc, że tatuś bawi się w chowanego i schował się w wersalce - zaznacza funkcjonariuszka.

Wiedzeni tym tropem policjanci weszli do środka i otworzyli schowek na pościel w wersalce. Tam znaleźli ściganego mężczyznę. - Został on zatrzymany, najbliższe lata spędzi w więzieniu - mówi mł. asp. Daroch.

Mężczyzna był skazany za zabójstwo, do którego doszło w 2022 roku (zdjęcie zrobione po zatrzymaniu) Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Głogowie

Zabójstwo pod kolegiatą w Głogowie

Jak ustaliliśmy, funkcjonariusze poszukiwali 35-latka na polecenie Sądu Okręgowego w Legnicy. Dodała, że zatrzymany w niedzielę mężczyzna został prawomocnie skazany za zabójstwo, do którego doszło 4 marca 2022 roku niedaleko Kolegiaty Wniebowzięcia NMP w Głogowie (woj. dolnośląskie).

Jak wynika z opublikowanego niedługo potem komunikatu policji, chodziło o sprawę śmierci mężczyzny znalezionego nad ranem na chodniku. Miał on dwie rany cięte w pobliżu serca.

