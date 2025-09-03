Samochód uderzył w betonowy płot. Nie żyje 20-latka

Do zdarzenia doszło w środę przed godziną 2 w nocy na drodze wojewódzkiej 708 w miejscowości Wola Branicka pod Zgierzem. Służby otrzymały informację o wypadku z udziałem samochodu osobowego.
Nie żyje 20-latka
- Kierujący pojazdem marki Peugeot 21-latek z nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego zjechał z drogi i uderzył w betonowy błot z kamienia. W pojeździe podróżowała też 20-letnia pasażerka, która poniosła śmierć na miejscu - przekazał sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz z KPP w Zgierzu.
I dodał: - 21-latek został zatrzymany przez policjantów. Badanie moczu wykazało zawartość thc, czyli marihuany.
- Ciało młodej kobiety zostało wydobyte przez strażaków na prośbę policji, po uprzednim wykonaniu dostępu za pomocą narzędzi hydraulicznych - przekazał brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.
Autorka/Autor: pk/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Zgierzu