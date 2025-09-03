Samochód uderzył w betonowy płot. Nie żyje 20-latka

Tragiczny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 20-latka Źródło: KP PSP w Zgierzu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w środę przed godziną 2 w nocy na drodze wojewódzkiej 708 w miejscowości Wola Branicka pod Zgierzem. Służby otrzymały informację o wypadku z udziałem samochodu osobowego.

Nie żyje 20-latka

- Kierujący pojazdem marki Peugeot 21-latek z nie dostosował prędkości do panujących warunków, w wyniku czego zjechał z drogi i uderzył w betonowy błot z kamienia. W pojeździe podróżowała też 20-letnia pasażerka, która poniosła śmierć na miejscu - przekazał sierżant sztabowy Bartłomiej Arcimowicz z KPP w Zgierzu.

I dodał: - 21-latek został zatrzymany przez policjantów. Badanie moczu wykazało zawartość thc, czyli marihuany.

Tragiczny wypadek pod Zgierzem. Nie żyje 20-latka Źródło: KP PSP w Zgierzu

- Ciało młodej kobiety zostało wydobyte przez strażaków na prośbę policji, po uprzednim wykonaniu dostępu za pomocą narzędzi hydraulicznych - przekazał brygadier Jędrzej Pawlak z KW PSP w Łodzi. Dokładne okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.