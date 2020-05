Wypadek na autostradzie. Nie żyją 19-latka i 23-latek. Policja szuka świadków

Według policji, mimo reanimacji, w wyniku odniesionych obrażeń, zmarło dwoje pasażerów - 19-letnia kobieta i 23-letni mężczyzna (początkowo informowano, że ofiarą jest 22-latek). Kierującą wraz z dwojgiem pozostałych pasażerów w wieku 19 i 25 lat przewieziono do szpitala. 21-latka była trzeźwa.

Jak informuje Dziennik Łódzki, kobieta próbowała ominąć nieoświetlony pojazd, który stał lub jechał wolno. To wtedy miała stracić panowanie nad kierownicą. GDDKiA początkowo informowała o zderzeniu trzech pojazdów. Jak ustalił jednak Dziennik Łódzki, trzeci samochód najechał na leżące już części rozbitego pojazdu i nie brał udział w zdarzeniu. Pojazd, który był nieoświetlony - według gazety - miał odjechać z miejsca zdarzenia.

Policja poszukuje świadków

Funkcjonariusze przeprowadzili szczegółowe oględziny miejsca i samego pojazdu. Golf został zabezpieczony do badań.

Obecnie śledczy ustalają świadków zdarzenia i zabezpieczają monitoring autostradowy. Funkcjonariusze apelują też o pomoc do wszystkich osób, które mogłyby pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia. - Wszystkie osoby, które 23 maja około godziny 21.10 jechały autostradą A1 w rejonie, gdzie doszło do wypadku - tuż za skrzyżowaniem autostrad, w okolicy miejscowości Wola Błędowa - a mają kamery samochodowe lub widziały coś, co może mieć znaczenie dla odtworzenia okoliczności wypadku, proszone są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Zgierzu pod numerem telefonu 47 842-52-00 lub 47 842-52-01 - przekazała Kącka.