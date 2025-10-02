Służby zostały zaalarmowane o wypadku w czwartek około 17:42. Młodszy brygadier Karol Brylak ze straży pożarnej w Wieruszowie opowiada, że na miejsce w pierwszej kolejności dotarł zespół pogotowia. Strażacy przygotowali lądowisko dla wezwanego śmigłowca LPR.
Badanie okoliczności
Okoliczności wypadku bada policja. Starszy aspirant Piotr Semicki z wieruszowskiej komendy powiatowej przekazał w rozmowie telefonicznej z naszą redakcją, że 14-latka jechała hulajnogą elektryczną. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że z niewyjaśnionych dotąd przyczyn straciła panowanie nad pojazdem i się przewróciła. Wtedy doznała urazu głowy - opisał policjant.
Rzecznik wieruszowskiej komendy przekazał, że dokładny przebieg zdarzenia będzie rekonstruowany na podstawie zabezpieczonego materiału dowodowego i zeznań ewentualnych świadków.
Autorka/Autor: bż/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP Wieruszów