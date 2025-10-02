Dziewczynka trafiła do szpitala Źródło: tvn24.pl

Służby zostały zaalarmowane o wypadku w czwartek około 17:42. Młodszy brygadier Karol Brylak ze straży pożarnej w Wieruszowie opowiada, że na miejsce w pierwszej kolejności dotarł zespół pogotowia. Strażacy przygotowali lądowisko dla wezwanego śmigłowca LPR.

Badanie okoliczności

Okoliczności wypadku bada policja. Starszy aspirant Piotr Semicki z wieruszowskiej komendy powiatowej przekazał w rozmowie telefonicznej z naszą redakcją, że 14-latka jechała hulajnogą elektryczną. - Ze wstępnych ustaleń wynika, że z niewyjaśnionych dotąd przyczyn straciła panowanie nad pojazdem i się przewróciła. Wtedy doznała urazu głowy - opisał policjant.

Rzecznik wieruszowskiej komendy przekazał, że dokładny przebieg zdarzenia będzie rekonstruowany na podstawie zabezpieczonego materiału dowodowego i zeznań ewentualnych świadków.

