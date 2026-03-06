Uderzył w ciężarówkę, motocyklista nie żyje

Wypadek z udziałem motocyklisty Źródło: KP PSP w Sieradzu

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek, w godzinach popołudniowych, służby otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem motocyklisty i samochodu ciężarowego na drodze wojewódzkiej numer 80 w Witowie, w powiecie sieradzkim.

"Kierujący motocyklem mężczyzna na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z samochodem ciężarowym. W wyniku odniesionych obrażeń motocyklista, niestety, poniósł śmierć na miejscu" - podała Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu.

Wypadek z udziałem motocyklisty Źródło: KP PSP w Sieradzu

Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wyznaczono objazdy.

Wypadek z udziałem motocyklisty Źródło: KP PSP w Sieradzu

"Jadący od strony Burzenina w kierunku Sieradza proszeni są o kierowanie się na miejscowość Choje" - podała policja.

OGLĄDAJ: TVN24 HD