Uderzył w ciężarówkę, motocyklista nie żyje

W piątek, w godzinach popołudniowych, służby otrzymały zgłoszenie o wypadku z udziałem motocyklisty i samochodu ciężarowego na drodze wojewódzkiej numer 80 w Witowie, w powiecie sieradzkim.
"Kierujący motocyklem mężczyzna na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z samochodem ciężarowym. W wyniku odniesionych obrażeń motocyklista, niestety, poniósł śmierć na miejscu" - podała Komenda Powiatowa Policji w Sieradzu.
Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Wyznaczono objazdy.
"Jadący od strony Burzenina w kierunku Sieradza proszeni są o kierowanie się na miejscowość Choje" - podała policja.
OGLĄDAJ: TVN24 HD
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Autorka/Autor: Michał Malinowski
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Sieradzu