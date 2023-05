Samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Nie żyje przewodnicząca rady, ciężko ranny wiceprezydent miasta

Policja z Bełchatowa (woj. łódzkie) wyjaśniana okoliczności wypadku, do którego doszło na drodze krajowej nr 74 w Wincentowie. Jak poinformował rzecznik urzędu miasta w Sieradzu, w wypadku zginęła Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca rady miejskiej, a do szpitala w ciężkim stanie trafił Rafał Matysiak, zastępca prezydenta Sieradza.

Do zdarzenia doszło około godziny 7 na drodze krajowej nr 74 w miejscowości Wincentów. Służby otrzymały informacje o zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką.

- Jak wstępnie ustalili przybyli na miejsce policjanci, kierujący bmw 53-letni mężczyzna, wjeżdżając na drogę krajową numer 74 z drogi podporządkowanej, nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu i doprowadził do zderzenia z samochodem ciężarowym volvo - przekazała Aneta Sobieraj, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. I dodała: - W wyniku zderzenia pojazdów śmierć na miejscu poniosła 63-letnia mieszkanka powiatu sieradzkiego - pasażerka bmw, a jego kierowca trafił do szpitala.

Urząd miasta: zginęła przewodnicząca rady miejskiej, ciężko ranny wiceprezydent Sieradza

Rzecznik Urzędu Miejskiego w Sieradzu Michał Sitarek, potwierdził, że w wypadku zginęła przewodnicząca rady miejskiej, a ranny został wiceprezydent Sieradza. - Dzisiaj we wczesnych godzinach porannych dotarła do nas smutna wiadomość, w wypadku samochodowym zginęła Urszula Rozmarynowska, przewodnicząca rady miejskiej w Sieradzu. Do szpitala w ciężkim stanie trafił Rafał Matysiak, zastępca prezydenta miasta Sieradza - przekazał Sitarek. O tragicznym wypadku poinformowano na oficjalnym profilu miasta w mediach społecznościowych. O zdarzeniu poinformował też Paweł Osiewała, prezydent Sieradza.