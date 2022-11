Mężczyzna wpadł do studni. Nie żyje

czytaj dalej

Wszyscy mówili, że władza ręcznie steruje spółkami, że obsadza stanowiska i tutaj mamy historię, która to potwierdza - mówił we "Wstajesz i wiesz" dziennikarz "Czarno na białym" Dariusz Kubik, jeden z autorów cyklu reportaży o wpłatach na kampanię polityków Prawa i Sprawiedliwości. Najnowsza odsłona cyklu "Do spółki z PiS" - "Kopalnia interesów" poświęcona jest europosłowi PiS Grzegorzowi Tobiszewskiemu. Dziennikarz TVN24 przyznał też, że trwają prace nad kolejnym materiałem, którego bohaterem będzie prominentny członek partii rządzącej.