Do zdarzenia doszło w miniony weekend we wsi Wierzbie pod Kutnem. Karetka należąca do Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi ugrzęzła w głębokim śniegu. Ratownicy nie mogli ruszyć w dalszą drogę.
Pomogli mieszkańcy
Ku ich zdziwieniu na miejscu pojawili się mieszkańcy wsi i podali medykom pomocną dłoń. "Na szczęście nie byliśmy sami. Mieszkańcy wsi Wierzbie w powiecie kutnowskim bez wahania ruszyli z pomocą. Dzięki Waszemu zaangażowaniu, sile rąk i życzliwości udało się szybko wydostać ambulans i kontynuować działania. Z perspektywy ratowników to niezwykle budujące doświadczenie. Pokazuje, że w sytuacjach kryzysowych potrafimy działać razem - bez względu na warunki pogodowe. Dla zespołów ratownictwa medycznego trudne warunki drogowe to realne wyzwanie, ale taka postawa lokalnej społeczności daje ogromne wsparcie i motywację. Dziękujemy!" - opisała w mediach społecznościowych Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi.
Pomagali przechodnie i strażacy
Do podobnej sytuacji doszło w ubiegły wtorek (6 stycznia) w Słupsku (woj. pomorskie). Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie, na którym widać przechodniów pomagających wyjechać karetce z zasypanej śniegiem ulicy.
Dzień później w Humniskach na Podkarpaciu, gdzie po obfitych opadach śniegu karetka zsunęła się do rowu, na pomoc ruszyli strażacy OSP KSRG w Humniskach, którzy wyciągnęli z niego pojazd.
Autorka/Autor: pk/tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: WSRM w Łodzi