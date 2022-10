Na rzece pojawił się kożuch piany. Sprawdzają, czym jest i apelują do mieszkańców

Na rzece Prośnie w okolicach Wieruszowa (województwo łódzkie) pojawiła się gruba warstwa piany. Z rzeki zostały pobrane do badań próbki wody. Władze gminy apelują do mieszkańców o niezbliżanie się do rzeki.

Burmistrz Wieruszowa Rafał Przybył opisuje, że piana na rzece podobna jest do tej znanej z kąpieli w wannie lub mycia naczyń. - To jest gruby, olbrzymi kożuch. Widać to dobrze na filmie, który opublikowaliśmy w mediach społecznościowych - mówi burmistrz. I dodaje: - Na odcinku miejskim rzeki zamontowana jest turbina produkująca prąd. To powoduje, że ta woda, spadając, natlenia się i w wyniku tego natleniania wytrąciły się bardzo duże ilości piany. My jako urząd zgłosiliśmy sprawę policji, do sanepidu i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.