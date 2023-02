Pożar dwóch ciężarówek po zderzeniu na S8. Nie żyje jeden z kierowców

czytaj dalej

Gdy blisko rok temu rozmawialiśmy z Iwanem Bogdanem, ukraińskim wolontariuszem z Kijowa, rosyjska inwazja na Ukrainę była jeszcze w początkowej fazie. W zamyśle Moskwy miała to być wojna błyskawiczna. Nikt na Kremlu nie spodziewał się, że 12 miesięcy później Ukraina dalej będzie się bronić. To w dużej mierze zasługa takich ludzi, jak pan Iwan, zwykłych Ukraińców, którzy pozostali w kraju, by wspierać ukraińskie wojsko w walce z najeźdźcą.