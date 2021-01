Pięciolatka wypadła z balkonu na czwartym piętrze

Chwilę przed godziną 6 rano z balkonu mieszkania na osiedlu Ludwika Waryńskiego w Wieruszowie wypadła pięcioletnia dziewczynka. Przeżyła upadek z czwartego piętra, trafiła do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim. - Lekarze określają jej stan jako ciężki, ale stabilny - przekazuje rzecznik policji.

Jak mówi, dziewczynka była przytomna, medycy podejrzewali u niej uraz wielonarządowy. Potwierdzili to lekarze ze szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie przetransportowano pięciolatkę. - Lekarze określają jej stan zdrowia jako ciężki, ale stabilny - mówi Damian Pawlak, rzecznik policji w Wieruszowie.

Kilkanaście minut

- Rodzice dziecka, 42-letnia matka i 45-letni ojciec są trzeźwi, ale w chwili wypadku prawdopodobnie nie było ich w domu - informował rano. Dodał, że wszystko wskazuje na to, że rodzice nie chcieli budzić córki.

- Matka chciała odwieźć swojego męża do pracy. Od momentu wyjścia do powrotu minęło kilkanaście minut. Niestety, wszystko wskazuje na to, że w tym czasie dziecko musiało się obudzić - dodaje Damian Pawlak.