Karetka jechała na sygnale. Uderzył w nią samochód osobowy

czytaj dalej

Prezydent USA Joe Biden w środę po godz. 17.15 opuścił Pałac Prezydencki i pojechał na Lotnisko Chopina. Amerykański przywódca kończy wizytę w Polsce. We wtorek wygłosił przemówienie do narodu polskiego. W środę wziął udział w szczycie Bukaresztańskiej Dziewiątki. Zarówno we wtorek jak i w środę wiele stołecznych ulic było zamkniętych dla ruchu.