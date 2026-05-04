Łódź Wybuch "nieznanej substancji" w domu. 16-latek z poparzeniami Piotr Krysztofiak |

Wieluń (woj. łódzkie) Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło w niedzielę w jednym z domów przy ulicy Granicznej w Wieluniu. Służby zostały wezwane w związku z wybuchem nieznanej substancji. Jak dowiedział się dziennikarz tvn24.pl, siła była tak duża, że wyrwane zostały drzwi balkonowe z oknem.

16-latek poparzony

Rzecznik straży pożarnej w Wieluniu, asp. sztab. Maciej Dura potwierdził, że ranny został 16-latek, który z poparzeniami twarzy i ręki trafił do szpitala Jak ustalił dziennikarz tvn24.pl, chłopak przyjechał do babci na weekend. Nie wiadomo, co robił w domu i jak doszło do wybuchu. Policja wezwała na miejsce pirotechników.

Eksperymentował z materiałami łatwopalnymi

- Jak wstępnie ustalono, najprawdopodobniej w trakcie eksperymentowania z materiałami łatwopalnymi, 16-latek został poparzony. Nastolatka przywieziono do szpitala, w domu przebywała również jego 73-letnia babcia, kobieta nie odniosła żadnych obrażeń ciała. W wyniku tego zdarzenia obecnie funkcjonariusze gromadzą materiał dowodowy, aby wyjaśnić dokładne okoliczności i przyczyny tego zdarzenia. Zgromadzony materiał dowodowy zostanie przesłany do prokuratury celem dalszej oceny - przekazała w poniedziałek aspirant sztabowy Katarzyna Grela z policji w Wieluniu.