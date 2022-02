Nie mógł utrzymać toru jazdy, pojechali za nim, zatrzymali i wezwali policję. Miał blisko trzy promile

Przypadkowi świadkowie ruszyli za podejrzanie jadącym autem, a potem zabrali kompletnie pijanemu kierowcy kluczyki. Wezwani na miejsce policjanci po badaniu stwierdzili, że zatrzymany 30-latek miał w organizmie 2,7 promila alkoholu. Teraz grozi mu do dwóch lat więzienia.

Dyżurny wieluńskiej komendy powiatowej otrzymał zgłoszenie, że świadkowie dokonali obywatelskiego zatrzymania pijanego kierowcy. Starszy aspirant Katarzyna Grela z policji w Wieluniu przekazuje, że do zdarzenia doszło w miejscowości Krzyworzeka.

Zatrzymany

Świadkowie podejrzewając, że jadący przed nim kierowca może być pijany, zdecydowali, że pojadą za nim i w dogodnej do tego chwili spróbują go skłonić do zatrzymania się. Kierujący mercedesem widząc ich zainteresowanie nie chciał się zatrzymać.