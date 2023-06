Dziewczynka pozostawiona w oknie życia. "Nadano jej imię Emilia"

W oknie życia w klasztorze sióstr antoninek w Wieluniu (woj. łódzkie) pozostawiono dziewczynkę. Jak informuje policja, jest zdrowa i nadano jej imię Emilia. To czwarte dziecko, które trafiło do - działającego od 2010 roku w Wieluniu - okna życia.

Dziewczynka jest zdrowa. Nadano jej imię Emilia

Informacje o odnalezieniu niemowlęcia w oknie życia potwierdziła rzeczniczka policji w Wieluniu. - Dyżurny policji otrzymał informację o pozostawieniu noworodka w oknie życia. Policjanci na miejscu zastali już karetkę pogotowia. Była to dziewczynka, a z posiadanych przez nas informacji wynika, że jej stan zdrowia był dobry. W szpitalu nadano jej imię Emilia - powiedziała młodszy aspirant Katarzyna Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu. I dodała: - Zadaniem policjantów nie jest namierzenie matki dziecka bądź jej bliskich. Wyjątkiem są podejrzenia, że mogło dojść do czynu zabronionego.

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Wieluniu Anna Freus potwierdziła w rozmowie z tvn24.pl, że dziewczynka trafiła do szpitala i jej stan jest dobry. - Jest to noworodek, nie przejawia żadnych objawów chorobowych, szpital uruchamia już procedury zgodnie z przepisami, czyli informacja trafia do sądu i w takim przypadku jest nawiązywana współpraca z regionalnym ośrodkiem adopcyjnym - wyjaśniła Freus.