Łódź

Ukradł puszkę WOŚP i kupił alkohol

WOŚP
Do zdarzenia doszło w powiecie sieradzkim
Źródło: TVN24 Łódź
Policjanci z Warty pod Sieradzem (Łódzkie) zatrzymali 38-latka, który wyrwał puszkę z datkami na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy przymocowaną przy kasie jednego z marketów.

Do zdarzenia doszło 22 stycznia w Warcie. Policja została powiadomiona o kradzieży puszki na datki Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Sprawca wyrwał skarbonkę przymocowaną przy kasie jednego z marketów spożywczych i uciekł.

Do 10 lat więzienia

Aspirant sztabowy Agnieszka Kulawiecka z policji w Sieradzu informuje, że zgłoszenie zostało potraktowane priorytetowo. - Policjanci przejrzeli monitoring i od razu rozpoznali sprawcę, który był im dobrze znany z wcześniejszych konfliktów z prawem. To 38-letni mieszkaniec Warty. Niespełna godzinę później zauważyli typowanego mężczyznę, gdy wchodził do jednego z bloków mieszkalnych. Przyznał się do kradzieży. Twierdził, że pieniądze, które wyjął z puszki, przeznaczył na alkohol i artykuły spożywcze - przekazuje policjantka. Mężczyzna został zatrzymany i trafił po policyjnego aresztu. Badanie stanu trzeźwości wskazało u niego obecność ponad 1,2 promila alkoholu w organizmie.

38-latek usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem, za co grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Autorka/Autor: pk/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

WartaSieradzŁódzkiewojewództwo łódzkieWOŚP 2026PolicjaWymiar sprawiedliwości
