Piętnastolatek został postrzelony, za spust miał pociągnąć młodszy kolega

Policjanci z Wieruszowa (woj. łódzkie) wyjaśniają okoliczności postrzelenia z wiatrówki piętnastoletniego chłopca. Ranny nastolatek trafił do szpitala. Strzelić do niego miał o rok młodszy kolega.

Aspirant Piotr Siemicki, rzecznik wieruszowskiej policji przekazuje, że do postrzelenia doszło we wtorek około godziny 18 na terenie parku w miejscowości Walichnowy w gminie Sokolniki pod Wieruszowem. - Poszkodowany twierdzi, że postrzelił go o rok młodszy kolega - dodaje policjant.