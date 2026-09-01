Uciekał na mini crossie. To 13-latek
29 sierpnia, około godziny 17, policjanci z komisariatu w Uniejowie, podczas patrolowania ulicy Łęczyckiej, zauważyli motocykl typu mini cross, który nie miał tablicy rejestracyjnej.
13-latek bez uprawnień do kierowania
Dali kierującemu sygnały nakazujące zatrzymanie pojazdu, ten jednak je zignorował i zaczął uciekać. Po kilkuminutowym pościgu kierujący motocyklem został zatrzymany. Był to 13-latek. - Nie posiada wymaganych uprawnień do kierowania tego rodzaju pojazdem. Ponadto motocykl nie był zarejestrowany i nie był dopuszczony do ruchu po drogach publicznych - informuje podkomisarz Krystian Jarosławski z policji w Poddębicach.
O losie 13-latka zdecyduje teraz sąd rodzinny.
Źródło: tvn24.pl