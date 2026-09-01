Łódź Uciekał na mini crossie. To 13-latek Piotr Krysztofiak |

13-latek uciekał przed policją bez uprawnień na motocyklu typu cross Źródło wideo: Policja Łódzka Źródło zdj. gł.: Policja Łódzka

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

29 sierpnia, około godziny 17, policjanci z komisariatu w Uniejowie, podczas patrolowania ulicy Łęczyckiej, zauważyli motocykl typu mini cross, który nie miał tablicy rejestracyjnej.

13-latek bez uprawnień do kierowania

Dali kierującemu sygnały nakazujące zatrzymanie pojazdu, ten jednak je zignorował i zaczął uciekać. Po kilkuminutowym pościgu kierujący motocyklem został zatrzymany. Był to 13-latek. - Nie posiada wymaganych uprawnień do kierowania tego rodzaju pojazdem. Ponadto motocykl nie był zarejestrowany i nie był dopuszczony do ruchu po drogach publicznych - informuje podkomisarz Krystian Jarosławski z policji w Poddębicach.

13-latek uciekał przed policją bez uprawnień na motocyklu typu cross Źródło zdjęcia: Policja Łódzka

O losie 13-latka zdecyduje teraz sąd rodzinny.