Tragiczny pożar i pytania w sprawie śmierci kobiety i trojga dzieci. "Bierzemy pod uwagę różne hipotezy"

Podczas gaszenia pożaru domu w miejscowości Unewel w województwie łódzkim służby znalazły ciała 39-letniej kobiety i jej trzech synów w wieku od trzech do dziewięciu lat. Jak przekazała policja, osoby te były zamknięte w jednym z pomieszczeń w budynku objętym ogniem. - Zawsze w takich sytuacjach, gdy są ofiary śmiertelne, bierzemy pod uwagę różne hipotezy - powiedziała Barbara Stępień z komendy policji w Opocznie.

Do tragicznego pożaru doszło w Unewelu w gminie Sławno w powiecie opoczyńskim. Służby odnalazły ciała 39-letniej kobiety i jej trzech synów w wieku trzech, pięciu i dziewięciu lat. Rodzina mieszkała razem z ojcem dzieci, który wyszedł rano do pracy. Kiedy wrócił, na miejscu trwała już akcja ratownicza.

Pożar w miejscowości Unewel. Sekcja zwłok kobiety i dzieci

Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności zdarzenia. W piątek rozpoczęła się sekcja zwłok kobiety i dzieci. Śledczy wyjaśniają również, jak doszło do samego pożaru.

Jak relacjonował reporter TVN24, w sprawie pojawiają się pytania. Policja poinformowała, że wszystkie ofiary śmiertelne znajdowały się na piętrze domu, w jednym zamkniętym pomieszczeniu. Ogień najpierw pojawił się na parterze, później dotarł na piętro. Jak przekazały służby, wyglądało to tak, jakby nikt z domowników nie próbował się ewakuować.

"Młoda rodzina, bardzo dobra rodzina, katolicka"

Mieszkańcy miejscowości Unewel są wstrząśnięci tym, co się wydarzyło.

- Młode małżeństwo, bez zarzutów, [nie było tak - przyp. red.] żeby się kłócili. Jakichś tam interwencji nie było, przypadek jakiś. Jak to się stało to trudno powiedzieć. Troje dzieciaczków bardzo mądrych, ładnych. Jeden do komunii teraz miał iść. Szkoda, tragedia niesamowita - dodał mężczyzna w rozmowie z reporterem TVN24.