Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Łódź

Sebastian M. przekonywał sąd, że do Dubaju wyjechał w celach biznesowych

Ruszył proces Sebastiana M.
Przed sądem w Piotrkowie Trybunalskim ruszył proces Sebastiana M.
Źródło: TVN24
Oskarżony o spowodowanie wypadku na A1 Sebastian M. przekonywał w poniedziałek sąd, że wyjechał do Dubaju w celach biznesowych. Zapowiedział też, że później złoży wyjaśnienia dotyczące wypadku. Mediacje rodziny ofiar i oskarżonego zakończyły się brakiem porozumienia.
Kluczowe fakty:

Na kolejnej rozprawie w poniedziałek Sebastian M. odpowiadał na pytania prowadzącej sprawę sędzi Renaty Folkman, która kilka razy dopytywała oskarżonego, dlaczego po wypadku wyjechał z Polski i - jak powiedziała - nie wziął problemu „na klatę”.

- Giną ludzie, przecież jest jakaś gradacja - mówiła.

Oskarżony przyznał, że nie czuł się winny śmierci ofiar wypadku i wyjechał do Dubaju w celach biznesowych. Po trzech dniach został tam aresztowany. - Dwa miesiące byłem w więzieniu, potem przebywałem na wolności. Nie wróciłem do Polski, bo w Zjednoczonych Emiratach Arabskich byłem obarczony zakazem opuszczania kraju. Trwało postępowanie ekstradycyjne (do Polski - red.) - tłumaczył.

Dodał, że poprosił o ekstradycję do Niemiec, bo jest również obywatelem tego kraju. Tłumaczył to tym, że w Polsce w tym czasie trwała nagonka na niego oraz jego rodzinę. - Chciałem wrócić do Polski z możliwością odpowiadania przed sądem z wolnej stopy. Dwa razy odmówiono mi listu żelaznego - mówił.

Pełnomocnik rodziny ofiar wypadku, mec. Łukasz Kowalski żałował, że Sebastian M. nie skorzystał z możliwości wcześniejszego powrotu do kraju, bo - jak dodał - proces byłby już zakończony.

- Przecież można było zachować się inaczej. Wielokrotnie powtarzałem, żeby przyjechał do Polski i wyjaśnił wszystko podczas procesu. Dziś sąd zadał pytanie, dlaczego to wszystko było tak przewlekane. Przecież gdyby pan Sebastian udał się do jakiejkolwiek placówki w Dubaju lub złożył poprzez swoich pełnomocników stosowne oświadczenie, że chce dobrowolnie wrócić do Polski, to by wrócił. Nie było w interesie służb emirackich przetrzymywanie kogoś, kto chce dobrowolnie wrócić do swojego kraju. Ale tego chyba zabrakło - dodał.

Z kolei zdaniem prokuratury wyjazd Sebastiana M. do Dubaju był ucieczką do Dubaju przez Niemcy i Turcję przed odpowiedzialnością karną w Polsce.

Tragiczny wypadek na A1. Zeznawali świadkowie, którzy jechali z Sebastianem M.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tragiczny wypadek na A1. Zeznawali świadkowie, którzy jechali z Sebastianem M.

Podważył opinię biegłego

Oskarżony złożył również dwa oświadczenia podważające działania biegłego w wydanej przez niego opinii w sprawie wypadku, w tym zawyżenia prędkości kierowanego przez niego BMW oraz prokuratury poprzez przekazywanie stronie Zjednoczonych Emiratów Arabskich nieprawdziwych informacji podczas zakończonej w zeszłym roku procedury ekstradycyjnej. Jak przekonywał, nieprawdą było m.in. twierdzenie, że uciekł z miejsca wypadku i nie wezwał służb ratunkowych.

Prokurator Aleksander Duda z Prokuratury Okręgowej w Katowicach podkreślił, że zaangażowany do sprawy biegły jest wysokiej klasy specjalistą i niekwestionowanym autorytetem w tym zakresie.

- Te zarzuty stanowią pewne tezy wyrwane z kontekstu i na ich podstawie budowana jest linia obrony. Oskarżony formułuje je już od jakiegoś czasu. Odnoszę się do nich na bieżąco na rozprawie, wskazując na pracę policji i prokuratury w postaci zabezpieczania śladów, zasięgania opinii, uzyskania dowodów, które w ocenie prokuratury wskazują na to, kto odpowiada za wypadek z września 2023 r. - zaznaczył.

Ruszył proces Sebastiana M.
Ruszył proces Sebastiana M.
Źródło: Katarzyna Pasikowska-Poczopko TVN24

"Próba wywrócenia wszystkiego do góry nogami"

Mec. Kowalski ocenił, że w ostatnim czasie zmieniła się postawa Sebastiana M.

- Najlepszą obroną jest atak i tak to można skomentować. To jest próba wywrócenia wszystkiego do góry nogami - powiedział.

Poinformował, że brakiem porozumienia zakończyły się mediacje obu stron i - jak dodał - rodziny ofiar żałują swojej wcześniejszej zgody na próbę porozumienia się z oskarżonym.

Sebastian M. zapowiedział, że złoży wyjaśnienia dotyczące wypadku w późniejszym terminie.

- Nie należy się dziwić oskarżonemu, że nie chciał składać wyjaśnień na początku procesu, kiedy nie byłyby one poparte żadnym materiałem dowodowym. Nietrudno zauważyć, jak oskarżony jest postrzegany przez opinię publiczną i jak jego słowa byłyby odebrane wcześniej - tłumaczyła obrończyni Sebastiana M. adw. Katarzyna Hebda.

Na poniedziałkowej rozprawie zeznawali też policjanci obecni na miejscu wypadku. Następne posiedzenie odbędzie się 10 lutego. W lutym zaplanowano w sumie pięć terminów.

Proces Sebastiana M.
Proces Sebastiana M.
Źródło: Katarzyna Pasikowska-Poczopko TVN24

***

Do śmiertelnego wypadku doszło 16 września 2023 r. na autostradzie A1 w rejonie Piotrkowa Trybunalskiego. W zderzeniu zginęła trzyosobowa rodzina - rodzice i ich pięcioletni syn. Zanim prokuratura zdołała przesłuchać Sebastiana M., ten wyjechał za granicę. Został zatrzymany w Dubaju i wydany Polsce w maju br. Od tego czasu przebywa w areszcie tymczasowym. Za spowodowanie śmiertelnego wypadku Sebastianowi M. grozi kara do ośmiu lat więzienia.

Ruszył proces Sebastiana M.
Ruszył proces Sebastiana M.
Źródło: Katarzyna Pasikowska-Poczopko TVN24
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: //tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Katarzyna Pasikowska-Poczopko TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Sebastian M.ProkuraturaSprawy sądowe w PolsceWypadkiDrogi w PolscePiotrków TrybunalskiAutostrada A1
Czytaj także:
Stefan Krajewski
"Ministrowi gnojówka śmierdzi". Resort wydał komunikat
Polska
shutterstock_2673979929
Gigant zmienia strategię. Nowa faza rozwoju
BIZNES
Białucha arktyczna, zwana też walem białym (Delphinapterus leucas) - zdjęcie poglądowe
Historyczny moment. W holenderskich wodach pojawiła się po 60 latach
METEO
03.05 | Duże zainteresowanie adopcją zwierząt ze schronisk
Ważne zadanie dla wojewodów. Ministerstwo daje czas do jutra
Polska
imageTitle
Plan transmisji 3. dnia Australian Open. Hubert Hurkacz wkracza do gry
EUROSPORT
Andrzej Domański
Domański o decyzji Nawrockiego
BIZNES
Urząd miasta przejął kontrolę nad schroniskiem
Urząd przejął kontrolę nad schroniskiem. "Zmieniamy zamki"
Katowice
Rumen Radew
Prezydent Bułgarii rezygnuje. Już snuje dalsze plany
Świat
Pies błąkał się przy trasie S7
Psy błąkały się po drogach ekspresowych
WARSZAWA
Ta noc będzie mroźna
Noc ze spadkami do -20 stopni
METEO
Karol Nawrocki
Jest decyzja prezydenta w sprawie budżetu
BIZNES
Scott Bessent
Waszyngton ostrzega. "Byłoby to bardzo nierozsądne"
BIZNES
Nowy ośrodek dla osób w kryzysie bezdomności na warszawskiej Woli
Powstało nowe miejsce dla osób w kryzysie bezdomności
WARSZAWA
Donald Tusk i Karol Nawrocki
Tusk przypomina. To "wymaga zgody Rady Ministrów i ratyfikacji przez Sejm"
Polska
Władimir Putin
Nawrocki i Putin przy jednym stole? "Skrajnie różne cele"
Polska
imageTitle
Po katastrofie piłkarz LaLiga stracił kontakt z ojcem
EUROSPORT
wpis_luwr
Kradzież w Luwrze uchwycona na kamerach. Pokazali nagranie z monitoringu
Świat
imageTitle
Znana polska biathlonistka poza kadrą na igrzyska
EUROSPORT
Pokrywa śnieżna w Polsce
Śnieg w Polsce. Mapa pokazuje, u kogo jest biało
METEO
Policja bada szczegóły zdarzenia (zdjęcie ilustracyjne)
Tragiczny finał poszukiwań zaginionego naukowca
Rzeszów
Valentino Garavani
Nie żyje Valentino Garavani
Kultura i styl
Donald Trump
Płatne członkostwo i Trump na czele. Co wiadomo o Radzie Pokoju
Świat
shutterstock_2655672573
ZPWC: ponad pół miliarda złotych powinien Google zapłacić polskim mediom
BIZNES
Mężczyzna padł ofiarą internetowych oszustów (zdjęcie ilustracyjne)
"Rozmowy były częste i sprawiały jej przyjemność". Straciła 400 tysięcy
WARSZAWA
Plaża Hope Gap pomiędzy Seaford i Eastbourne w East Sussex, na południowym wybrzeżu Wielkiej Brytanii
Katastrofa ziemniaczana. Tony frytek pokryły plażę
Świat
Auta zderzyły się na S8 w na wysokości miejscowości Rydzyny
Zderzenie trzech ciężarówek i samochodu osobowego na S8
Łódź
Jedno z aut dachowało
Tragiczny wypadek w Warszawie. Nie żyje pięciolatek
WARSZAWA
Mężczyzna zginął na miejscu
Uciekał przed pościgiem, uderzył w drzewo. Nie żyje
Poznań
shutterstock_2462179363
Cztery tysiące razy łatwiej o urząd. Zaskakujący raport
BIZNES
Karol Nawrocki
Nawrocki dostał zaproszenie od Trumpa
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica