Atak nożownika w domu dziecka. Zarzuty dla 19-latka

Prokuratura: 19-latek przyznał się do zarzutów

Atak nożownika. Nie żyje 16-letnia Oliwia, pięć osób trafiło do szpitali

W ataku nożownika zginęła 16-letnia Oliwia. Po zdarzeniu do szpitali w Łodzi i Poddębicach trafiło pięć osób - jedna dorosła i czworo dzieci. Jak poinformował 10 maja rzecznik Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi Adam Czerwiński, w placówce przebywa dwóch chłopców. Ich stan jest dobry. - Jeden z chłopców trafił na oddział chirurgii, miał szereg ran kłutych, przeszedł operację, jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Drugi trafił na oddział neurochirurgii, miał jedną ranę kłutą, nie była konieczna operacja. Chłopiec czuje się dobrze, jest pod obserwacją lekarzy - przekazuje rzecznik łódzkiej placówki. Czerwiński poinformował w czwartek, że stan zdrowia obu chłopców się poprawia. - Rany się goją, ale chłopcy zostaną w szpitalu minimum do poniedziałku. Gorszy jest ich stan psychiczny. Wymagają pracy z psychologiem - podkreślił rzecznik szpitala. Z kolei prezes Poddębickiego Centrum Zdrowia Jan Krakowiak, mówił w środę, że do szpitala w Poddębicach przyjechała opiekunka z jednym poszkodowanym chłopcem. - Opiekunka miała trzycentymetrową ranę kłutą na policzku. Założono jej szew. 14-letni chłopiec miał lekkie zadrapanie na potylicy. Oboje samodzielnie opuścili szpital - przekazał Krakowiak. Czwarte z poszkodowanych dzieci zostało opatrzone w szpitalu w Sieradzu - nie wymagało hospitalizacji.

Kim jest 19-letni Daniel M. ?

Godzinę po zdarzeniu policjanci zatrzymali 19-latka, który jest podejrzany o atak na podopiecznych domu dziecka. Jak informuje prokuratura, to mieszkaniec gminy Warta. Wiadomo, że w chwili zatrzymania mężczyzna był trzeźwy. Została od niego pobrana krew do badania, by sprawdzić, czy nie używał innych substancji. Z informacji śledczych wynika, że mężczyzna nie był wcześniej notowany. W środę kryminalni pracowali w miejscu zamieszkania podejrzanego. Oprócz domu przeszukiwali m.in. stodołę oraz pomieszczenia gospodarcze. Wojewoda łódzki Karol Młynarczyk mówił podczas konferencji prasowej, że Daniel M. to prawdopodobnie chłopak dziewczyny, która zginęła. - Wygląda na to, że to ona otworzyła dom dziecka i wpuściła sprawcę - mówił w środę Młynarczyk. Z kolei rzecznik Komendy Głównej Policji Mariusz Ciarka powiedział w środę, że jednym z najbardziej prawdopodobnych motywów był zawód miłosny. 19-latek miał spotykać się "od jakiegoś czasu" z ofiarą ataku. Ciarka zaznaczył, że z pierwszych ustaleń wynikało, że 19-latka do pokoju - przez otwarte okno - wpuściła 16-letnia ofiara ataku. Następnie miało dojść do kłótni, a 16-latkę próbowała ratować wychowawczyni z nocnego dyżuru. Według jednego z sąsiadów - który rozmawiał z PAP - napastnik i ofiara byli uczniami tej samej szkoły w Warcie. Do tych informacji nie chciała odnieść się prokuratura.