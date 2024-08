czytaj dalej

Po tym, jak sformułowano zarzuty, a sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla Michała K., byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, głos zabrał premier Donald Tusk. "To prawa ręka Morawieckiego, macher od respiratorów i generatorów. Gdziekolwiek się ukrywa, sprawiedliwość go dopadnie" - napisał szef rządu. Natomiast sam Mateusz Morawiecki stwierdził, że te działania to "akt perfidnej politycznej zemsty bandy Tuska". "RARS to sprawa znacznie grubsza niż Fundusz Sprawiedliwości" - skomentował europoseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej.