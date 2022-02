Jeździł po S8, machał "legitymacją" i upominał innych kierowców. Sam miał cofnięte uprawnienia

Jechał drogą ekspresową S8, upominając innych kierowców w sposób sugerujący, że ma do tego uprawnienia. - Zrównywał się z nimi na sąsiednim pasie, nagrywał telefonem komórkowym i machał czymś, co przypominało policyjną odznakę - przekazuje starszy aspirant Grzegorz Stasiak. 39-latka zatrzymała policja z Tomaszowa Mazowieckiego. Okazało się, że samozwańczy "szeryf" ma cofnięte prawo jazdy, a jego telefon jest kradziony.

Zgłoszenie o mężczyźnie, który daje do zrozumienia, że jest policjantem uprawnionym do kontrolowania ruchu otrzymał w sobotę, 12 lutego, dyżurny komendy powiatowej policji w Tomaszowie. Według zawiadomienia ktoś zrównywał się z pojazdami jadącymi po trasie ekspresowej S8 i nagrywał je telefonem komórkowym.

Kierowca powiadomił prawdziwą policję

- Mężczyzna wymachiwał legitymacją i oznaką. Upominani kierowcy wyzywali się jednak nieufnością co do tożsamości rzekomego policjanta i nie poddawali się "kontroli”. Zamiast tego jeden z kierowców zadzwonił na numer prawdziwej policji - przekazuje starszy aspirant Grzegorz Stasiak, rzecznik komendy powiatowej w Tomaszowie Mazowieckim.

Sprawa wydała się mundurowym tyle tajemnicza, co niepokojąca. Dlatego postanowili jak najszybciej dotrzeć do osoby, która upominała innych. - Poszukiwany mężczyzna został zatrzymany na węźle Jakubów - przekazuje rzecznik tomaszowskiej komendy.

Tarapaty kierowcy

Zarzuty

39-latkowi przedstawiono kilka zarzutów: podawania się za funkcjonariusza policji (za co grozi rok więzienia), prowadzenia pojazdu mechanicznego po cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami (za co kodeks przewiduje do dwóch lat za kratami) oraz wywierania wpływu na funkcjonariusza pubicznego w celu zaniechania czynności służbowej (do trzech lat).