Bez prawa jazdy i promilami wiózł trzyletnią córkę. Został zatrzymany po policyjnym pościgu

Policyjny pościg za pijanym kierowcą, który przewoził trzyletnią córkę. Jak informuje rzecznik policji w Tomaszowie Mazowieckim (woj. łódzkie), 44-latek miał półtora promila alkoholu w organizmie, nie zatrzymał się do policyjnej kontroli i zajeżdżał drogę funkcjonariuszom, którzy usiłowali go wyprzedzić.

Wydali sygnał do zatrzymania się, samochód przyspieszył

- Policjanci ruszyli za skodą, by skontrolować jej kierowcę. Gdy jechali radiowozem bezpośrednio za nią, wydali kierowcy wyraźny sygnał do zatrzymania, używając do tego celu sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Mężczyzna nie reagował, natychmiast przyspieszył. W trakcie ucieczki wykonywał agresywne manewry, uniemożliwiając policjantom wyprzedzenie jego auta - opisuje aspirant sztabowy Grzegorz Stasiak, z tomaszowskiej policji.

Kierowca pijany, w samochodzie trzyletnia córka

Kierowca skody został zatrzymany w miejscowości Szadkowice w powiecie opoczyńskim. Policjanci przygotowali blokadę, wykorzystując do tego radiowóz. - Mundurowi dobiegli do kierowcy i go obezwładnili. Okazało się, że na tylnym siedzeniu w foteliku znajduje się małe przestraszone sytuacją dziecko. Policjanci ustalili, że to 3-letnia córka zatrzymanego. Poinformowali o sytuacji jej matkę, a do czasu jej przyjazdu zaopiekowała się nią jedna z policjantek - przekazuje Grzegorz Stasiak.