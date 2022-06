Potrącił rowerzystkę, wysiadł, spojrzał na nią i odjechał. Zatrzymała go kobieta, która widziała wypadek

Ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie miał 42-latek, który potrącił kobietę w Tomaszowie Mazowieckim (woj. łódzkie) i uciekł z miejsca zdarzenia. Mężczyznę, po pościgu zatrzymała kobieta, która widziała całe zdarzenie. 42-latek trafił do aresztu na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło w piątek, 10 czerwca, około godziny 15:30. Dyżurny tomaszowskiej policji otrzymał informację, że pomiędzy Lubochnią a Nowym Glinnikiem, w odległości kilkuset metrów od osiedla mieszkalnego, doszło do potrącenia rowerzystki. Informacje potwierdziły się, ciężko ranna kobieta została zabrana karetką do szpitala. Obecni na miejscu policjanci ustalili, że potrącił ją kierowca audi i zbiegł z miejsca zdarzenia.