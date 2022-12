W nocy toczyli po ulicy beczkę z kiszoną kapustą, dwie ukryli

"Dla zabawy"

W miejsce, gdzie widziano mężczyzn, skierowano policyjny patrol. - Mężczyźni wpadli kiedy toczyli jedną z beczek po ulicy. Twierdzili, że robią to dla zabawy. Dwie beczki zostały znalezione za ogrodzeniem przy pobliskiej ulicy - opisuje aspirat sztabowy Aleksandra Cieślak z policji w Tomaszowie Mazowieckim. Policjantka dodaje, że ślady na śniegu doprowadziły funkcjonariuszy do pomieszczenia gospodarczego sklepu, w którego drzwiach została zerwana kłódka. - Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Jak ustalono, w beczkach znajdowała się kiszona kapusta. Podejrzani to mieszkańcy Tomaszowa w wieku 36, 37 i 45 lat, którzy byli już wcześniej notowani za konflikty z prawem - przekazała Cieślak. Za włamanie grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.