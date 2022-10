Pijany 54-latek nie zatrzymał się do kontroli, potrącił policjanta i doprowadził do kolizji z radiowozem

Policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego (województwo łódzkie) zatrzymali 54-latka, który jechał pod wpływem alkoholu, potrącił funkcjonariusza i dwukrotnie doprowadził do kolizji z radiowozem. Mężczyźnie grozi do pięciu lat więzienia.

Do zdarzenia doszło w sobotę (15 października). Policjanci z tomaszowskiej drogówki patrolowali gminę Czerniewice. W miejscowości Chociw mijali poloneza, za którego kierownicą siedział mężczyzna. Kierująca radiowozem policjantka uznała, że pojazd jest w złym stanie technicznym i zawróciła, żeby poddać go kontroli.

Nie zatrzymał się, potrącił policjanta i uderzył w radiowóz

- Policjanci, jadąc za polonezem, dawali wyraźne sygnały dźwiękowe i świetlne do zatrzymania, jednak kierowca nie reagował - opisuje asp. sztab. Grzegorz Stasiak z policji w Tomaszowie Mazowieckim. Dodaje, że funkcjonariusze zajechali mężczyźnie drogę, żeby uniemożliwić mu dalszą ucieczkę. - Gdy wysiedli z radiowozu, jeden z policjantów podbiegł do drzwi kierowcy poloneza, by zabrać mu kluczyki i go zatrzymać. Wtedy ten gwałtownie zaczął cofać. Następnie ruszył do przodu i uderzył w nogi stojącego na jego drodze policjanta, który przewrócił się na maskę pojazdu i upadł na ziemię - relacjonuje Stasiak Policjantka widząca całą sytuację ruszyła radiowozem, żeby zablokować poloneza. Nagle odjeżdżający samochód uderzył w prawy bok pojazdu policyjnego, po czym kierowca stracił panowanie i uderzył tyłem w ogrodzenie. - Wtedy policjantka radiowozem zajechała mu drogę, uniemożliwiając kontynuację ucieczki. Kierujący uderzył jeszcze przodem w radiowóz. Dopiero wtedy policjanci obezwładnili i zatrzymali kierowcę poloneza - przekazał policjant.