Wszedł do sklepu, brutalnie pobił ekspedientkę. 25-latek zatrzymany

Do rozboju doszło 5 maja około godziny 6. Do jednego ze sklepów - jak usłyszał dyżurny komendy w Tomaszowie Mazowieckim - wszedł młody mężczyzna, który bez słowa zaatakował 51-letnią ekspedientkę. - Napastnik zadał kobiecie kilka silnych ciosów w twarz. Kiedy poszkodowana leżała z obrażeniami, sprawca ukradł z kasy sklepowej blisko tysiąc złotych i zostawił swoją ofiarę bez pomocy - opowiada aspirant sztabowy Grzegorz Stasiak, rzecznik prasowy tomaszowskiej komendy.

Zatrzymany 25-latek, próbował ukryć się w zaroślach

Mężczyzna, jak relacjonuje Stasiak, początkowo udawał, że nie widzi zbliżających się policjantów, a po chwili zaczął uciekać przed stróżami prawa. Funkcjonariusze go dogonili i obezwładnili. Okazało się, że to 25-latek, który już wcześniej miał zatargi z prawem. - Policjanci ustalili, że to on był sprawcą rozboju - informuje rzecznik.