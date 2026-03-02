Brutalne zabójstwo 25-latki. Ciosy nożem w szyję, sprawca nieznany

Do zdarzenia doszło w Tomaszowie Mazowieckim Źródło: Google Maps

Do zdarzenia doszło 27 lutego w Tomaszowie Mazowieckim w jednym z mieszkań na Osiedlu Browarna. Na miejscu byli policjanci i prokurator, którzy pracowali wiele godzin. Śledczy nie udzielali przez weekend żadnych informacji.

Zadał ciosy w szyję

Informacje o zabójstwie młodej kobiety potwierdziła w poniedziałek w rozmowie z tvn24.pl rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim. - W piątek około godziny 23:50 w Tomaszowie Mazowieckim doszło do zabójstwa 25-letniej kobiety. Sprawca, posługując się niebezpiecznym narzędziem, zadał jej ciosy w okolice szyi, powodując zgon na miejscu zdarzenia. W sprawie realizowane są czynności procesowe zmierzające do ustalenia sprawcy jak również okoliczności tego zajścia - przekazała prokurator Dorota Mrówczyńska. Śledztwo w sprawie zabójstwa kobiety prowadzi Prokuratura Rejonowa w Tomaszowie Mazowieckim.