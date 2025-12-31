17-latek wyszedł trzy dni temu i do dziś nie wrócił do domu

Policja w Tomaszowie Mazowieckim Źródło: TVN24

17-latek wyszedł z domu 28 grudnia po południu, od tamtej pory nie wrócił i nie skontaktował się z rodziną. Policjanci z Tomaszowa Mazowieckiego opublikowali zdjęcie nastolatka i dokładny rysopis.

Poszukiwania 17-letniego Bartłomieja Klimka

Jak czytamy w komunikacie policji, Bartłomiej ma około 175 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma krótkie czarne włosy i ciemne oczy. W chwili zaginięcia ubrany był w zimową kurtkę z kapturem koloru ciemnozielonego, spodnie dresowe i bluzę koloru szarego, czarną zimową czapkę z wizerunkiem ludzika UFO oraz sportowe buty koloru czarnego z czerwonymi wstawkami. Miał przy sobie plecak w ciemnym kolorze.

"Wszystkie osoby, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu 17-latka, proszone są o pilny kontakt z dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim pod numerem telefonu 47 846 22 11, numerem alarmowym 112, lub z najbliższą jednostką Policji" - zaapelowali policjanci.