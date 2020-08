Pusty ponton na brzegu zaalarmował służby. "Dotarliśmy do właściciela, chyba już wiemy, co się stało"

Strażacy, ratownicy WOPR i policjanci od wtorkowego wieczora przeczesywali zalew Nakło-Chechło niedaleko Tarnowskich Gór (woj. śląskie). Akcję rozpoczęto, bo na brzegu odnaleziono pusty, niezacumowany ponton. Służby obawiały się, że ktoś mógł z niego wypaść do wody. Pod koniec działań zgłosił się właściciel pontonu i wyjaśnił, że niekoniecznie musiało dojść do tragedii.

- Jak mówił, w niedzielę był z rodziną na zalewem, razem pływali i w pewnym momencie jedna z komór pontonu została przebita. Chcieli go spakować i wyrzucić, gdy podeszło do nich dwóch mężczyzn, pytając, czy mogą wziąć ponton. Mężczyzna zostawił im go, zabierając wiosła i kapoki - relacjonował policjant.