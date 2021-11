Szkoła Filmowa w Łodzi: raport w sprawie mobbingu. Wpis absolwentki uruchomił lawinę

Skargi skierowało 45 osób. Większość zgłoszeń dotyczyła przemocy słownej, tworzenia presji psychicznej, zastraszania, ośmieszania, przekroczenia granic dozwolonej krytyki. Obwiniani to przeważnie mężczyźni.

Wnioski personalne wobec wykładowców

Wobec trzech osób komisja wnioskuje o wprowadzenie zmian w zakresie przydzielonych obowiązków nauczycieli akademickich oraz zobowiązanie do udziału w szkoleniach z przeciwdziałania dyskryminacji, wobec jednej osoby - o nieprzedłużanie umowy o pracę, a w przypadku dwóch kolejnych - o rozwiązanie umowy o pracę.

Komisja zarekomendowała egzekwowanie od kadry akademickiej wykonywania obowiązków zawodowych związanych z pracą z osobami studiującymi przy poszanowaniu ich godności i integralności fizycznej. Wskazała też potrzebę uważnej obserwacji zachowań kadry akademickiej, zwłaszcza pod kątem zachowań o charakterze niepożądanym. Zaleca też podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie w dyskryminacji i innym niewłaściwym zachowaniom noszącym znamiona mobbingu, zarówno w stosunku do osób zatrudnionych, jak i studiujących w uczelni.

Decyzje rektora Szkoły Filmowej

W raporcie znalazły się także decyzje podjęte przez rektor dr hab. Milenię Fiedler po zakończeniu postępowań wyjaśniających przed Komisją. Poinformowano, że w przypadku trzech wykładowców rektor skierowała wniosek do Rzecznika Dyscyplinarnego o wszczęcie określonych procedur.

"Kolejny krok to jest wysłuchanie tych osób, które są wymienione z imienia i nazwiska i to się dzieje" TVN24

"W oparciu o zapisy Kodeksu Pracy Pani Rektor podjęła decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę z jednym wykładowcą. Niezależnie od tej decyzji, sprawa jest przedmiotem postępowania prowadzonego przez Rzecznika Dyscyplinarnego. Na wniosek Rzecznika do prokuratury zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa" – dodano.

Trzech kolejnych wykładowców zostało odsuniętych od prowadzenia zajęć ze studentami w roku akademickim 2021/22. Zostali oni zobowiązani do odbycia szkoleń – dalsza współpraca szkoły z tymi osobami będzie zależała od rezultatu tych szkoleń. Trzech nauczycieli wyraziło wolę zmiany metod pracy ze studentami i będą prowadzić zajęcia fakultatywne, w których studenci uczestniczą z wyboru. Dwóch wykładowców złożyło wypowiedzenie, w jednym przypadku rektor podjęła decyzję o nieprzedłużaniu umowy.

W raporcie przedstawiono także wszystkie działania podejmowane przez władze Szkoły Filmowej w Łodzi od marca 2021 r. do chwili obecnej, związane z zagwarantowaniem bezpieczeństwa studentom i pracownikom uczelni oraz mające na celu zapewnienie wsparcia i pomocy psychologicznej pedagogom i studentom, a także edukację tych grup w zakresie zapobiegania mobbingowi, dyskryminacji, przemocy oraz budowania bezpiecznej przestrzeni i skutecznej komunikacji.

Trzęsienie ziemi na uczelni

Paliga opisała też postępowanie jednego z wykładowców, który miał być tak niezadowolony z pracy jednego ze studentów, że podczas zajęć rzucił krzesłem, które wybiło dziurę w suficie. Później wielokrotnie miał deprecjonować pracę tego studenta, wmawiając mu, że do niczego się nie nadaje i nigdy nie zostanie aktorem. Komisja stwierdziła, że pedagog stosował niedopuszczalne metody pracy ze studentami i że postawione mu zarzuty mogą stanowić przesłankę do rozwiązania umowy o pracę. Jednocześnie uwzględniono głosy studentów składane w obronie wykładowcy, a także wyrażoną przez pedagoga chęć zmiany sposobu pracy. Ostatecznie jego sprawa również trafiła do Rzecznika Dyscyplinarnego.