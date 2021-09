Na reżyserię dostały się same kobiety. Po raz pierwszy w historii łódzkiej filmówki

161 osób chciało studiować reżyserię w Szkole Filmowej w Łodzi. Na studia przyjęto tylko siedem z nich. Wszystkie to kobiety. Taki wynik rekrutacji to nowość w historii łódzkiej filmówki.

"Studia reżyserskie na Wydziale Reżyserii Filmowej i Telewizyjnej trwają pięć lat i przygotowują do pracy w zawodzie reżysera filmowego. Absolwenci są także przygotowani do pracy w telewizji i teatrze" - czytamy na stronie wydziału łódzkiej filmówki. W tym roku w rekrutacji na studia reżyserskie udział wzięło 161 osób. O jedno miejsce ubiegały się 23 osoby. Ostatecznie, nowych studentów - a właściwie studentek - przyjęto siedem. Na liście przyjętych znalazły się wyłącznie kobiety.

"Musieliśmy się z tą myślą oswoić"

Przyjęcie siedmiu kobiet nie oznacza jednak - jak podkreśla profesor - że na roku będą same kobiety. - Oczywiście rok nie będzie składał się z samych pań, bo do siedmiu wspaniałych, jak je nazywam, dołączą studenci z zagranicy przyjmowani osobnym trybem i to akurat będzie dwóch panów - podkreślił Sapija w rozmowie z Onetem.