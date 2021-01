Punkty szczepień będą pracować na jedną szóstą możliwości? "Szczepionek jest, ile jest"

Na jeden punkt szczepień tygodniowo będzie przysługiwać 30 dawek szczepionek. Taka informacja w poniedziałek dotarła do przedstawicieli przychodni, w których szczepienia mają się odbywać. - To brzmi jak żart. Resort zdrowia wymagał przecież, żeby każdy punkt szczepień mógł w tygodniu zaszczepić 180 osób. Teoria była sześć razy bardziej optymistyczna niż praktyka - komentuje dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej.

W poniedziałek - przez internet - odbyły się spotkania przedstawicieli resortu zdrowia z koordynatorami ds. szczepień, czyli pracownikami przychodni, w których mają odbywać się szczepienia przeciwko COVID-19.

- W szkoleniu on-line udział brali też przedstawiciele wydziału zdrowia naszego magistratu. Usłyszeli oni wtedy, że na poszczególne punkty w tygodniu mogą dostawać od 30 do 60 dawek szczepionki - mówi tvn24.pl Adam Wieczorek, wiceprezydent Łodzi odpowiedzialny za zdrowie i edukację.

We wtorek - jak przekazuje wieceprezydent Wieczorek - obowiązywał już tylko ten gorszy z wariantów.

- W tym tempie zaszczepienie dorosłych mieszkańców Łodzi potrwa około trzech lat - podsumowuje samorządowiec.

Wiceprezydent Łodzi wylicza, ile potrwają szczepienia Twitter

Wąskie gardło

Podobne informacje spłynęły też do przedstawicieli innych przychodni w Polsce.

- Limit w tej chwili to 30 dawek w tygodniu. Jeszcze jakiś czas temu mówiono o 90, ale podobno nowy limit wynika z małej liczby szczepionek, które trafiają do kraju - mówi TVN24 przedstawicielka jednej z przychodni w Stargardzie.

O takim samym limicie słyszał też dr Ireneusz Szymczyk z przychodni w Katowicach. W rozmowie z tvn24.pl przekonuje jednak, że nie jest to bardzo zła wiadomość.

- Przychodnie małe i średnie, taka jak moja, i tak będą miały pełne ręce roboty. Każde szczepienie musi być poprzedzone zakwalifikowaniem osoby do szczepienia przez lekarza. Należy też wypełnić niezbędne dokumenty, zaangażować pielęgniarkę, która wykonuje szczepienie - wylicza dr Szymczyk.

Szacuje, że na podanie jednej dawki trzeba liczyć około 15 minut. W godzinę zatem można "obsłużyć" cztery osoby.

- Proszę pamiętać, że szczepienia w olbrzymiej większości odbywają się w punktach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Dziennie udzielamy teleporad i przyjmujemy około stu osób. Do tego wszystkiego musimy dodać obowiązki związane ze szczepieniem - wskazuje rozmówca tvn24.pl.

Skąd limity?

We wtorek chcieliśmy dowiedzieć się od resortu zdrowia tego, czy limity szczepionek są oficjalnie przyjęte, a jeżeli tak - to na jakim poziomie. Niestety, biuro komunikacji Ministerstwa Zdrowia odesłało nas w tej sprawie do Agencji Rezerw Materiałowych.

Rzecznik ARM, Krzysztof Bielak w rozmowie telefonicznej z nami poinformował, że nie ma wiedzy o tym, ile szczepień maksymalnie może zamówić punkt szczepień. Wskazał, że obecnie jest ponad pół tysiąca punktów, do których trafiają szczepionki - chodzi o miejsca, gdzie szczepieni są medycy.

- Agencja Rezerw Materiałowych nie narzuca maksymalnej ilości dawek, na którą można złożyć zamówienie. Każdy punkt szczepień zamawia szczepionki zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem - informuje Bielak.

Limity, o których mówią nam przedstawiciele poszczególnych punktów szczepień korelują z liczbą szczepionek, które co tydzień otrzymuje Polska. Z danych resortu zdrowia wynika, że co tydzień trafia ich do kraju ponad 300 tysięcy (4 stycznia było to 387 570 dawek, a 11 stycznia - 354 510 dawek). Jednocześnie NFZ na swojej stronie informuje, że w tzw. Narodowym Programie Szczepień weźmie udział blisko sześć tysięcy punktów.

Dworczyk: Na 220 tysięcy szczepień 32 przypadki niepożądanych odczynów szczepiennych. Żadnych groźnych sytuacji TVN24

- Do tego wszystkiego trzeba dodać jeszcze blisko 600 szpitali węzłowych, gdzie szczepienie grupy zero (czyli m.in. kadry medycznej - red.) potrwa co najmniej sześć tygodni - dodaje dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej (do niego też dotarły informacje o górnym limicie w wysokości 30 dawek na tydzień).

Kiedy podzielimy wszystkie szczepionki, które w największej dostawie dotarły do Polski (387 570 na 6600 odbiorców) wyjdzie nam, że na każdy z nich powinno wystarczyć około 60 dawek. W praktyce jest ich jednak o połowę mniej.

- Tworzymy rezerwę, która jest niezbędna. Połowę wszystkich dawek zachowujemy na okoliczność przerwy w dostawach. Musimy pamiętać, że podanie jednej dawki nie gwarantuje odporności, potrzebne jest drugie szczepienie, które ma nastąpić po około trzech tygodniach. Musimy mieć pewność, że do nich dojdzie - informuje nas Krzysztof Bielak, rzecznik Agencji Rezerw Materiałowych.

Resort zdrowia regularnie publikuje dane ws. szczepień

Kwestia przepustowości

Ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, dr Paweł Grzesiowski przypomina, że resort zdrowia przed wszystkimi przychodniami ubiegającymi się o możliwość podawania szczepionki na COVID-19 stawiał szereg warunków. Jednym z nich było to, żeby każdy z punktów zadeklarował możliwość szczepienia co najmniej 180 osób tygodniowo.

Wymogi, które musiały spełniać punkty szczepień pacjent.gov.pl

- To wszystko brzmi jak nieśmieszny żart. Punkty szczepień będą wyrabiały tygodniową normę w kilka godzin. Rozumiem, że szczepionek jest, ile jest. Może chodziło o to, żeby jasno pokazać, że przepustowość systemu opieki zdrowia wielokrotnie przekracza możliwości producentów. Pytanie tylko, po co robić "pokazówkę" kosztem punktów, które niepotrzebnie szykowały się na akcję sprawnego zaszczepiania Polaków - komentuje ekspert.

Jego zdaniem, Polska przyjęła zbyt zachowawczą politykę co do liczby szczepionek odkładanych w ramach rezerw.

Dworczyk o statystykach szczepień przeciwko COVID-19 w Polsce TVN24

- Jestem przekonany, że rezerwa na poziomie trzydziestu procent by wystarczyła. Produkcja szczepionek jest absolutnym priorytetem na całym świecie. Trudno się spodziewać, żeby przerwy w dostawach mogły nastąpić w sposób tak nagły, żeby rezerwy na poziomie połowy wszyskich dawek okazały się potrzebne - kończy.

***

Jak poinformował we wtorkowy wieczór szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk, do dzisiaj w Polsce zaczepiono ponad 300 tysięcy osób. Łącznie do kraju trafiło ponad milion dawek szczepionki, z czego 456 tysięcy zostało dostarczonych do szpitali węzłowych.

Autor:bż/adso

Źródło: TVN24 Łódź