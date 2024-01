Wjechał na boisko i kręcił bączki. "To było złośliwe zachowanie"

Nieznany sprawca po raz kolejny wjechał samochodem na boisko klubu LKS Start Szczawin (woj. łódzkie) i kręcił bączki na zamarzniętej murawie. - Brakuje tu jakiejkolwiek logiki, on wjechał na to boisko kiedy trwa budowa ogrodzenia, leżą tam różne elementy, lawirował pomiędzy nimi. Ewidentnie robi to złośliwie - komentuje prezes klubu.

Prezes: brakuje tu jakiejkolwiek logiki

Prezes klubu Krzysztof Zatorski, w rozmowie z tvn24.pl, mówi, że nie rozumie zachowania osoby, która wjeżdża na boisko. - Brakuje tu jakiejkolwiek logiki, on wjechał na to boisko, kiedy trwa budowa ogrodzenia, leżą tam różne elementy i urządzenia, stoją też szatnie, bo zostały przeniesione ze względu na to ogrodzenie, i on pomiędzy te elementy wjechał i lawirował. To było celowe i złośliwe zachowanie - komentuje.