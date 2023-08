Wyrzucił śmieci do rowu. Zdradził go szkolny sprawdzian

czytaj dalej

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na falochronie w Darłowie (woj. zachodniopomorskie). Mężczyzna wpadł do wody. Próbowali go ratować znajdujący się w pobliżu świadkowie, ale nieskutecznie. Do akcji zostali wezwani ratownicy z Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, którzy wyciągnęli mężczyznę.