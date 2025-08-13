Uderzył w ciężarówkę, motocyklista nie żyje

Zgłoszenie o wypadku służby otrzymały w środę, chwilę przed godziną 12.30. Do zdarzenia doszło na drodze wojewódzkiej nr 702 na wysokości miejscowości Sypin w powiecie łęczyckim (woj. łódzkie). Jak poinformowała asp. Katarzyna Pietrzak z Komendy Powiatowej Policji w Łęczycy, motocyklista, podczas manewru wyprzedzania stracił panowanie nad pojazdem, uderzył w tył naczepy i zjechał do rowu. Ciężarówką kierował 32-letni mężczyzna, był trzeźwy. Mimo próby reanimacji motocyklisty jego życia nie udało się uratować.
Teraz policjanci pod nadzorem prokuratora będą wyjaśniać dokładne okoliczności zdarzenia.
Droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu pracują służby, w tym policja, która ustala dokładne okoliczności zdarzenia.
