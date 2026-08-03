Łódź 11-latek na hulajnodze zderzył się z kombajnem, nie żyje. Są zarzuty dla kierującego Piotr Krysztofiak Oprac. Svitlana Kucherenko Zespół autorów |

Kierujący kombajnem usłyszał zarzuty Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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48-latek został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej w Łowiczu, gdzie przedstawiono mu zarzuty.

- Ogłoszono mu zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Przed prokuratorem mężczyzna nie przyznał się do winy oraz złożył obszerne wyjaśnienia. Powołał się na złe warunki widoczności na wskazanym odcinku. Przyznał jednak, że świadomie nie zdemontował osprzętu z uwagi na chęć zaoszczędzenia czasu. Wobec podejrzanego zastosowano dozór policji połączony z zakazem opuszczania kraju - poinformował prokurator Paweł Jasiak z Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Osprzęt, o którym mowa, to heder, czyli najszersza część kombajnu przeznaczona do ścinania zboża.

11-latek na hulajnodze zderzył się z kombajnem Źródło zdjęcia: TVN24

11-latek na hulajnodze zderzył się z kombajnem, nie żyje

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek w miejscowości Sypień w Łódzkim. 11-letnie dziecko jadące hulajnogą elektryczną zderzyło się z kombajnem rolniczym. Na Kontakt otrzymaliśmy informację o wypadku.

- Doszło do zderzenia dziecka jadącego hulajnogą eklektryczną z kombajnem rolniczym - potwierdziła kom. Edyta Machnik, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

11-latek nie żyje, po tym, jak na hulajnodze zderzył się z kombajnem Źródło zdjęcia: TVN24

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. - Mimo podjętej reanimacji, 11-latka nie udało się uratować - informował starszy aspirant Tomasz Piechowski z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Kombajn prowadził 48-letni mężczyzna. Był trzeźwy. Chłopiec jechał w kasku.

11-latek na hulajnodze zderzył się z kombajnem Źródło zdjęcia: TVN24