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Łódź

11-latek na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Chłopiec nie żyje

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11-latek nie żyje, po tym, jak na hulajnodze zderzył się z kombajnem
11-latek na hulajnodze zderzył się z kombajnem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
11-letni chłopiec jadący hulajnogą elektryczną zderzył się z kombajnem rolniczym w miejscowości Sypień (woj. łódzkie). Mimo natychmiastowej reanimacji dziecka nie udało się uratować. Zatrzymany został 48-letni kierowca maszyny, który według śledczych odpowiada za śmiertelny wypadek.

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek w miejscowości Sypień w Łódzkim. 11-letnie dziecko jadące hulajnogą elektryczną zderzyło się z kombajnem rolniczym. Na Kontakt otrzymaliśmy informację o wypadku.

- Doszło do zderzenia dziecka jadącego hulajnogą eklektryczną z kombajnem rolniczym - potwierdziła kom. Edyta Machnik, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

11-latek nie żyje, po tym, jak na hulajnodze zderzył się z kombajnem
11-latek nie żyje, po tym, jak na hulajnodze zderzył się z kombajnem
Źródło zdjęcia: TVN24

Chłopiec nie żyje

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. - Mimo podjętej reanimacji, 11-latka nie udało się uratować - poinformował starszy aspirant Tomasz Piechowski z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Kombajn prowadził 48-letni mężczyzna. Był trzeźwy.

- Wszystkie wiadomości, które uzyskano tam na miejscu pozwoliły stwierdzić, że winnym tego wypadku był kierujący kombajnem. 48-letni mężczyzna został zatrzymany. Zostanie przetransportowany do prokuratury, gdzie zostaną mu ogłoszone zarzuty dotyczące spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym - poinformował Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

11-latek na hulajnodze zderzył się z kombajnem
11-latek na hulajnodze zderzył się z kombajnem
Źródło zdjęcia: TVN24

Według informacji zebranych przez TVN24, kierowca nie powinien był poruszać się tą drogą, bo była zbyt wąska i dwukierunkowa. Na dodatek miał zamontowany heder, czyli szeroką część do koszenia, a powinien on być zdjęty na czas przejazdu drogą publiczną. Chłopiec miał kask.

Źródło: Kontakt24/tvn24.pl
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Tagi:
ŁódzkieHulajnogi elektryczne
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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