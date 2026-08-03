Łódź 11-latek na hulajnodze zderzył się z kombajnem. Chłopiec nie żyje Oprac. Svitlana Kucherenko |

11-latek na hulajnodze zderzył się z kombajnem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek w miejscowości Sypień w Łódzkim. 11-letnie dziecko jadące hulajnogą elektryczną zderzyło się z kombajnem rolniczym. Na Kontakt otrzymaliśmy informację o wypadku.

- Doszło do zderzenia dziecka jadącego hulajnogą eklektryczną z kombajnem rolniczym - potwierdziła kom. Edyta Machnik, rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.

11-latek nie żyje, po tym, jak na hulajnodze zderzył się z kombajnem Źródło zdjęcia: TVN24

Chłopiec nie żyje

Na miejsce skierowano służby ratunkowe. - Mimo podjętej reanimacji, 11-latka nie udało się uratować - poinformował starszy aspirant Tomasz Piechowski z Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Kombajn prowadził 48-letni mężczyzna. Był trzeźwy.

- Wszystkie wiadomości, które uzyskano tam na miejscu pozwoliły stwierdzić, że winnym tego wypadku był kierujący kombajnem. 48-letni mężczyzna został zatrzymany. Zostanie przetransportowany do prokuratury, gdzie zostaną mu ogłoszone zarzuty dotyczące spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym - poinformował Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

11-latek na hulajnodze zderzył się z kombajnem Źródło zdjęcia: TVN24

Według informacji zebranych przez TVN24, kierowca nie powinien był poruszać się tą drogą, bo była zbyt wąska i dwukierunkowa. Na dodatek miał zamontowany heder, czyli szeroką część do koszenia, a powinien on być zdjęty na czas przejazdu drogą publiczną. Chłopiec miał kask.