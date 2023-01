W żywej szopce na świat przyszła mała ośliczka. "Dla nas to było zaskoczenie"

W żywej szopce przy parafii świętego Jana Chrzciciela w Świnach koło Koluszek (Łódzkie) na świat przyszła mała ośliczka. - Dla nas to było zaskoczenie, bo oślicę do szopki wypożyczyliśmy od pewnego pana. Powiedział, że ona jest w ciąży, ale chyba będzie się dopiero w marcu źrebiła, więc nikt się tego teraz nie spodziewał - mówi proboszcz parafii. Po informacji o narodzinach zwierzęcia, szopkę w ciągu jednego dnia odwiedziło blisko tysiąc osób.

Proboszcz parafii: dla nas to było zaskoczenie

- Dla nas to było zaskoczenie, bo tę oślicę wypożyczyliśmy do szopki od pewnego pana. Powiedział, że ona jest w ciąży, ale chyba będzie się w marcu dopiero źrebiła, więc nikt się teraz tego nie spodziewał - opowiada proboszcz parafii w Świnach koło Koluszek, ksiądz Jarosław Życki. - W ubiegłą sobotę (7 stycznia) chodzę po kolędzie, a ktoś do mnie dzwoni, że się zaczyna poród w szopce. Zadzwoniłem do parafian, którzy zajmują się końmi. Przyjechali, odebrali i wszystko jest w porządku. Na świat przyszła mała ośliczka - dodaje ksiądz.