Sąd Okręgowy w Łodzi po raz drugi uchylił wyrok sądu pierwszej instancji uniewinniający byłego komendanta obozu harcerskiego w Suszku (Pomorskie) i jego zastępcę i skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy. W sierpniu 2017 roku w wyniku nawałnicy, zginęły dwie nastolatki, a 38 innych uczestników obozu odniosło obrażenia. - W ocenie sądu, sąd pierwszej instancji po raz drugi nie sprostał wnikliwemu rozpoznaniu niniejszej sprawy - argumentował wyrok sędzia Sądu Okręgowego w Łodzi.

Do tragedii doszło w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku. Nad Pomorzem przeszły gwałtowne burze z silnymi porywami wiatru. Zniszczony został obóz harcerski w Suszku koło Chojnic. Zginęły dwie harcerki, w wieku 13 i 14 lat przygniecione przez drzewo, a 38 kolejnych uczestników obozu trafiło z różnymi obrażeniami do szpitali. Większość z nich pochodziła z Łodzi. Prokurator po wielomiesięcznym śledztwie, skierował do sądu akty oskarżenia wobec trzech osób - byłego komendanta obozu i jego zastępcy, oraz ówczesnego dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Chojnicach.